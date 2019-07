O brasileiro Roberto Firmino, que fez o segundo na vitória sobre a Argentina por 2 a 0 ontem, e os peruanos Edison Flores e Paolo Guerrero, que deixaram sua marca no triunfo sobre o Chile por 3 a 0 nesta segunda-feira, entraram para a lista de principais artilheiros desta Copa América.

Com os três "reforços", a liderança da tabela de goleadores já tem 13 nomes. Desses, cinco jogadores estarão na decisão do próprio domingo no Maracanã, os três já citados, o meia Philippe Coutinho e o atacante Everton, também da anfitriã.