O atacante Roberto Firmino, grande dúvida do Liverpool para a decisão da Liga dos Campeões contra o Tottenham, treinou normalmente nesta sexta-feira e está pronto para estar em campo amanhã, no estádio Wando Metropolitano, mas o técnico Jürgen Klopp preferiu fazer mistério sobre a escalação do brasileiro.

Fundamental para o trio ofensivo formado ao lado de Mohammed Salah e Sadio Mané, Firmino participou de toda a atividade comandada por Klopp hoje, sem dar sinais de que ainda sente as dores da lesão na virilha que o deixou fora dos gramados no último mês.