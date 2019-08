Fora das quartas de final da Taça Libertadores desde 2010, ano em que foi eliminado pelo Universidad do Chile nessa fase, o Flamengo voltou a se colocar entre os oito melhores da América do Sul nesta quarta-feira, no Maracanã, ao vencer o Emelec por 2 a 0 no tempo normal e por 4 a 2 na disputa de pênaltis.

Derrotado por 2 a 0 na partida de ida, o atual campeão carioca deu a impressão que resolveria a eliminatória com certa facilidade, já que devolveu o placar aos 18 minutos de bola rolando no Rio de Janeiro. Porém, o terceiro não saiu, o adversário cresceu, com algumas chances para descontar e avançar, e o classificado foi definido nas penalidades.