O badalado Flamengo e o invicto Internacional duelarão nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final da Taça Libertadores, em primeiro duelo que contará com um verdadeiro desfile de craques.

O time carioca contará nesta fase com a estreia do lateral-esquerdo Filipe Luís, que estava no Atlético de Madrid e conquistou o título da Copa América com a seleção brasileira. O experiente defensor se junta ao lateral-direito Rafinha e o meia Gérson, contratados recentemente.