Porto Alegre 28 ago (EFE) -. Seguro e sabendo aproveitar a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no Maracanã, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e está de volta à semifinal da Taça Libertadores depois de 35 anos.

Após dominar e desperdiçar várias chances de matar a partida no primeiro tempo, o Rubro-Negro viu os donos da casa saírem na frente do placar aos 16 minutos da etapa final, com Rodrigo Lindoso, mas não se intimidou. Jogando contra o relógio para buscar o segundo gol que levaria o duelo aos pênaltis, o Inter se abriu e, aos 39, o Gabigol confirmou a classificação depois de contra-ataque fatal puxado por Bruno Henrique