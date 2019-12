O Flamengo encontrou dificuldade e foi para o intervalo de jogo perdendo, mas venceu nesta terça-feira o Al-Hilal de virada, por 3 a 1, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, e se classificou para a final do Mundial de Clubes, na qual vai encarar Liverpool ou Monterrey-MEX.

O campeão asiático e representante da Arábia Saudita, que se colocou nas semifinais depois de ter batido o Espérance, da Tunísia, que venceu a Liga dos Campeões da África, fez um bom primeiro tempo e saiu em vantagem no placar, com gol de Aldawsari.

A apreensão tomou conta dos cerca de 10 mil flamenguistas que foram ao Catar e de milhões espalhados pelo mundo inteiro, mas na etapa final o Rubro-Negro tomou conta da partida e obteve a vitória graças a Arrascaeta e Bruno Henrique, que marcaram uma vez cada, e a Al-Bulayhi, que fez contra.

De volta a uma final continental após 38 anos, o Flamengo pode reencontrar o adversário do título da Copa Intercontinental de 1981, o Liverpool. Para isso, os 'Reds' precisarão superar nesta quarta o Monterrey, representante da Concacaf.

O Al-Hilal poderia ter aberto o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Diego Alves deu rebote e, com a meta vazia, Gomis, autor do gol da vitória contra o Espérance, encobriu o travessão.

Porém, dois minutos depois, Giovinco abriu na ponta direita para Al-Buryak, que cruzou por baixo. Aldawsari apareceu por trás da marcação e mandou para a rede.

Passivo até então, o Flamengo foi evoluindo com o passar do tempo, mas o empate aconteceu apenas depois do intervalo. A bola foi de pé em pé no ataque até Bruno Henrique receber de Gabigol e rolar para Arrascaeta completar para o fundo da rede.

Apesar do alívio, o atual campeão brasileiro e da Taça Libertadores não se acomodou e partiu em busca do desempate, que aconteceu aos 32. Rafinha fez cruzamento primoroso para Bruno Henrique, que se colocou entre os zagueiros e marcou de cabeça.

Atordoado, o Al-Hilal foi ladeira abaixo, e o Flamengo se aproveitou. Aos 36, Diego tocou para Bruno Henrique, que procurou por Gabigol no miolo, mas Al-Bulayhi chegou primeiro na tentativa de cortar e fez contra.

O time da Arábia Saudita terminou a partida com um homem a menos. Aos 37 minutos, Carrillo entrou por cima, com a sola da chuteira na canela de Arrascaeta, e recebeu cartão vermelho diretamente. Com um a mais, o bicampeão da América administrou e garantiu vaga na final.

Ficha técnica:.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson (Diego) e Arrascaeta (Piris da Mota); Éverton Ribeiro, Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Hilal: Al-Muaiouf; Al-Burayk, Jang, Al-Bulayhi e Al-Shahrani; Cuéllar, Carlos Eduardo, Aldawsari, Carrillo e Giovinco (Kharbin); Gomis. Técnico: Razvan Lucescu.

Árbitro: Ismail Elfath (EUA), auxiliado pelos compatriotas Kyle Atkins e Corey Parker.

Gols: Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulayhi (contra) (Flamengo); Aldawsari (Al-Hilal).

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Pablo Marí e Diego (Flamengo); Giovinco, Al-Bulayhi e Aldawsari (Al-Hilal).

Cartão vermelho: Carrillo (Al-Hilal).

Estádio Internacional Khalifa, em Doha.