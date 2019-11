O sonho de voltar a reconquistar a América depois da geração de Zico enfim se tornou realidade para o Flamengo neste sábado, 38 anos depois do título vencido na final de 1981. Com direito a gols de Gabigol no fim de uma partida dramática, o Rubro-Negro derrotou o River Plate de virada por 2 a 1, em Lima, e faturou o bicampeonato da Taça Libertadores.

Os rivais "secavam", e o "cheirinho" de um insucesso já tomava conta do Estádio Monumental, na capital peruana, mas o time carioca se sobressaiu na primeira vez em que o torneio continental foi decidido em partida única.

O River, que defendia o título e buscava o quinto troféu da competição, saiu à frente no placar no primeiro tempo, com gol de Borré aos 14 minutos, e conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do time brasileiro até quase o apito final. Quase, porque Gabriel Barbosa marcou duas vezes, aos 43 minutos e 46 da segunda etapa, e fez a alegria de 40 milhões de torcedores.

Dessa forma, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia, regidos pelo técnico português Jorge Jesus, igualaram o feito de Zico, Júnior, Adilio e tantos outros, e o Flamengo entrou para uma seleta lista de equipes brasileiras com mais de um título de Libertadores. A relação tem também São Paulo, Santos e Grêmio, com três cada, além de Cruzeiro e Internacional, que também deram a volta olímpica duas vezes.

Agora, Jesus e seus comandados já pensam no terceiro e no quarto títulos da temporada - o primeiro foi o do Campeonato Carioca, ainda sob o comando de Abel Braga.

O time será campeão brasileiro amanhã caso o Palmeiras não vença o Grêmio em São Paulo, e disputará o Mundial de Clubes da Fifa no Catar. A estreia será em 17 de dezembro contra o Espérance, da Tunísia, ou o campeão asiático - que será o Al Hilal, da Arábia Saudita, ou o Urawa Red Diamonds, do Japão. Além disso, tem garantida a vaga na nova Copa do Mundo de Clubes, em 2021, que contará com 24 participantes.

As duas equipes contaram com força máxima e, como esperado, escalaram o que tinham de melhor. O Flamengo apostou no 4-3-3 de sempre, enquanto o River, embora o técnico Marcelo Gallardo tenha treinado o time com três zagueiros em algumas ocasiões, usou o esquema 4-4-2.

O time carioca começou o jogo tendo mais a bola e tentou "amassar" o adversário, como fez quase sempre desde a chegada de Jorge Jesus, mas os 'Millonarios' conseguiram deixar o ritmo mais lento. Aos nove minutos, Bruno Henrique arriscou de longe e mandou à direita do gol de Armani.

No primeiro ataque de maior perigo, o River abriu o placar. Aos 14 minutos, Pérez abriu para para Fernández, que tocou rasteiro para trás. Willian Arão e Gerson não se entenderam, ninguém tirou, e Borré chutou no canto esquerdo baixo para fazer 1 a 0.

O Flamengo acusou o golpe e quase levou o segundo seis minutos depois. Suárez escapou como quis pela esquerda e rolou para a chegada de De La Cruz, não conseguiu pegar em cheio e cedeu tiro de meta.

Desde esse momento a equipe argentina já "cozinhava" a final, mas mesmo assim criava as principais chances. Depois de linha de passe, aos 36 minutos, Palacios chutou de longe e tirou tinta da trave direita.

Acuado até então, o campeão intercontinental de 1981 tentou incomodar logo na volta do intervalo, com um minuto do segundo tempo. Arrascaeta abriu na direita para Gabigol, que bateu colocado no centro do gol, e Armani encaixou.

Aos 11 minutos, a bola não entrou de maneira incrível. Bruno Henrique desceu com liberdade pela esquerda, invadiu e cruzou rasteiro. Arrascaeta furou, Gabigol encheu o pé e De La Cruz bloqueou com as costas. No rebote, Everton Ribeiro chutou e, caído, Armani segurou brilhantemente.

Titular absoluto até o ano passado e hoje um reserva de luxo, o meia Diego foi acionado aos 20 minutos porque Gérson sentiu uma lesão e pediu para sair. Quem teve outra chance, contudo, foi o River, com Suárez, que cruzou por baixo para corte de Rodrigo Caio, aos 21. Logo na sequência, Fernández matou no peito perto da meia-lua e finalizou sem deixar cair, mas mandou para fora.

Passada a metade da segunda etapa, o Fla tinha ganhado bastante terreno, mas não assustava. Aos 27, Filipe Luís, em tarde ruim, arriscou de longe e isolou. Aos 30, a bola passou pelo pé de vários jogadores, até Arrascaeta errar uma bicicleta. Na sobra, Diego emendou de primeira e também encobriu a meta.

Tudo que o River queria era um contra-ataque, que veio no três contra três, aos 32. Pratto, ex-jogador de Atlético-MG e São Paulo, que havia entrado instantes antes, preferiu chutar de longe e errou. Aos 35, Suárez roubou de Filipe Luís na área e ajeitou para Palacios, que também concluiu errado.

O time de Buenos Aires dominava, mas Pratto perdeu a bola na intermediária e permitiu o contra-ataque fatal que culminou com o empate, aos 43. Bruno Henrique enfiou para Arrascaeta, que rolou para Gabigol completar sem goleiro e deixar tudo igual.

Prorrogação? Que nada, o agora bicampeão continental resolveu ainda no tempo normal. Aos 46 minutos, após lançamento do campo de defesa, Gabriel ganhou de Pinola e fuzilou com o pé esquerdo para honrar o apelido e virar o placar.

Depois disso, a bola pouco rolou, o que por por muito tempo beneficiou o River, mas a essa altura era bom para o Fla. Palacios e Gabigol foram expulsos e pouco depois o árbitro encerrou a decisão, para delírio de milhares de torcedores rubro-negros que viajaram de todas as forma a Lima e de milhões que só estão começando uma festa sem hora e dia para acabar.

Ficha técnica:.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão (Vitinho), Gérson (Diego) e De Arrascaeta; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco (Díaz); Pérez, Palacios, Fernández (Álvarez) e De la Cruz; Borré (Pratto) e Suárez. Técnico: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile), auxiliado pelos compatriotas Christian Schiemann e Claudio Ríos.

Cartões amarelos: Marí, Rafinha e Gabigol (Flamengo); Casco, Suárez e Pérez (River Plate).

Gols: Gabigol (2x) (Flamengo); Borré (River Plate).

Estadio Monumental, em Lima.