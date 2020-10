2 out 2020

EFE Redação Central 2 out 2020

O alemão Hans-Dieter Flick, do Bayern de Munique. EFE/Harold Cunningham/UEFA HANDOUT

O alemão Hans-Dieter Flick, do Bayern de Munique, foi eleito nesta quinta-feira o melhor técnico da temporada passada na Liga dos Campeões masculina, enquanto o francês Jean-Luc Vasseur, do Lyon, ganhou o prêmio pelo desempenho no torneio feminino.

Ambos os treinadores assumiram o comando das respectivas equipes em 2019 e foram campeões continentais na temporada passada.