Mal no Campeonato Brasileiro, em que ocupa a zona de rebaixamento, o Fluminense voltou a demonstrar força em âmbito continental nesta terça-feira ao derrotar o Peñarol por 3 a 1 no Maracanã e se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana pelo terceiro ano seguido.

Mesmo depois de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, há uma semana, em Montevidéu, o Tricolor começou o duelo no Rio de Janeiro em cima e abriu o placar logo com um minuto de bola rolando. Igor Julião, que ganhou a vaga de Gilberto na lateral direita, pedalou para cima da marcação e cruzou na medida para Marcos Paulo marcar seu primeiro gol como profissional.