Uma semana depois de ter goleado o Atlético Nacional por 4 a 1 no Maracanã no jogo de ida, o Fluminense foi derrotado pelo time de Medellín por 1 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Atanasio Girardot, mas mesmo assim avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana pela terceira temporada consecutiva.

O atacante Barcos, ex-jogador de Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, colocou fogo na eliminatória ao balançar a rede logo nos primeiros instantes de bola rolando e logo depois acertar a trave. Entretanto, o vice-campeão do torneio continental em 2009 resistiu e confirmou a vaga entre os 16 melhores.