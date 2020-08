A organização do Campeonato Mundial de Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira a inclusão de mais quatro etapas no calendário, uma na Turquia, duas no Bahrein e uma nos Emirados Árabes, fechando em 17 provas a temporada de 2020.

De acordo com comunicado, algumas das provas contarão com presença de público nas arquibancadas, de maneira limitada, para conter a propagação do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.