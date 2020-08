A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1 confirmaram nesta quarta-feira que as dez equipes que compõem o grid de largada da categoria aceitaram assinar o novo Pacto de Concórdia, que determina os direitos comerciais da competição.

O acordo, combinado com as novas regulamentações, anunciadas em outubro do ano passado e que entrarão em vigor em 2022, visa reduzir as disparidades financeiras e na pista entre as escuderias, ajudando a nivelar a competição e permitindo que as corridas sejam mais disputadas.