A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira o calendário provisório para a temporada de 2021, com 23 etapas, entre elas o Grande Prêmio do Brasil, previsto para acontecer no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O Campeonato Mundial do ano que vem terá início em 21 de março, em Melbourne, na Austrália, e será concluído em 5 de dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.