A Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira que os Grandes Prêmios do Azerbaijão, Cingapura e Japão foram cancelados pelos respectivos organizadores e não acontecerão em 2020, devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Em Cingapura e Azerbaijão, os longos prazos para montar os circuitos urbanos fizeram ser impossível organizar os eventos durante esse período de incerteza. No Japão, as restrições de viagem também levaram os promotores a decidirem não seguir com a corrida", explicou a F-1, por meio de comunicado.

A prova de rua em Baku, originalmente, estava marcada para o fim de semana passado, mas já havia sido adiada ainda no início da crise de saúde, provocada pela propagação global do patógeno.

A corrida em Cingapura, no circuito montado em Marina Bay, aconteceria no fim de semana de 20 de setembro. Já a do Japão, no tradicional autódromo de Suzuka, estava prevista para ser realizada três semanas depois.

No comunicado em que anunciou os cancelamentos, a F-1 apontou que ainda pretende realizar de 15 a 18 corridas neste ano, até dezembro, quando encerraria a temporada no GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 será aberto no fim de semana de 5 de julho, com o GP da Áustria, país que sediará duas etapas, sendo a segunda no fim de semana seguinte. Hungria, Grã Bretanha (com duas provas), Espanha, Bélgica e Itália também estão no calendário provisório.