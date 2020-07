O Grande Prêmio da Toscana, que acontecerá pela primeira vez na história, marcará a primeira corrida oficial de carros de Fórmula 1 no autódromo que pertence a Ferrari e que, atualmente, é usado pela MotoGP, entre outras categorías. EFE/Arquivo

A Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira mais dois Grandes Prêmios para a temporada 2020, o da Toscana, que marcará a estreia do circuito de Mugello na categoria, e o da Rússia, que há seis anos acontece em Sochi.

Com o anúncio feito hoje no Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, onde está sendo disputado neste fim de semana o GP da Estíria, o número de etapas confirmadas subiu para dez, com a expectativa de que, pelo menos, mais cinco sejam agendadas.