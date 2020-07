A Fórmula 1 oficializou nesta sexta-feira mais três provas da temporada 2020 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 e confirmou o cancelamento de todas as etapas nas Américas, inclusive o Grande Prêmio do Brasil, inicialmente previsto para o fim de semana de 15 de novembro.

Com o anúncio feito hoje, a categoria passa a ter 13 corridas confirmadas, ficando perto da faixa de 15 a 18, que é o objetivo da organização. A primeira delas será o GP de Eifel, que acontecerá no tradicional circuito de Nürburgring, entre 9 e 11 de outubro.