A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira o cancelamento do Grande Prêmio da Rússia, que seria realizado no circuito de Sochi, em setembro, devido à invasão russa da Ucrânia.

"A Fórmula 1 visita todos os países ao redor do mundo com a visão positiva de unir as pessoas e juntar as nações. Estamos assistindo a situação na Ucrânia se desenrolar com tristeza e choque. Esperamos mudanças e uma resolução pacífica", disse a FIA em um comunicado.