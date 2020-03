A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira a criação de um campeonato de eSports da categoria para substituir as etapas adiadas ou canceladas até o momento, com a promessa da participação de pilotos que integram o grid atual.

O calendário da F-1 sofreu diversas alterações por causa da pandemia do novo coronavírus, com isso, a competição não terá início antes de 7 de junho, com o Grande Prêmio do Azerbaijão.

As etapas da Austrália e Mônaco foram canceladas, enquanto as de Bahrein, Vietnã, China, Holanda e Espanha sofreram adiamentos e ainda não têm datas previstas para acontecer.

O campeonato denominado "F1 eSports Virtual Grand Prix series" terá início neste domingo, com o GP do Bahrein, que estava previsto para ser disputado neste fim de semana, no circuito de Sakhir.

Segundo a organização da categoria, a competição acontecerá durante o mês de maio, diante da expectativa de retomar a temporada com carros reais, em junho. Além de alguns pilotos atuais, outras "estrelas" serão anunciadas posteriormente.

A Fórmula 1 fez questão de frisar que todos os participantes estarão em suas próprias casas.

Os canais oficiais da categoria nas redes sociais, nas plataformas Youtube, Twitch e Facebook exibirão as corridas, que durarão cerca de uma hora. O grid de largada será definido através de um treino de classificação.

A F-1 explicou que não serão distribuídos pontos para os pilotos que entrarem na disputa, pelo desempenho nas etapas virtuais. EFE

mam/bg