O Campeonato Mundial de Fórmula 1 chega a sexta etapa neste fim de semana, com o mítico Grande Prêmio de Mônaco, em que a Mercedes buscará manter o domínio absoluto na temporada, em que alcançou seis dobradinhas e tem o britânico Lewis Hamilton na liderança entre os pilotos, com 112 pontos.

A escuderia alemã ocupou as duas primeiras posições em todas as provas de 2019, algo inédito em início de ano. Se repetir o feito nas ruas de Monte Carlo, se tornará a equipe com maior número de 1-2 consecutivos, superando as marcas estabelecidas pela Ferrari, de 1952 e 2002, e pelo próprio time prateado, em 2014 e 2016.