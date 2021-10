11 out 2021

EFE Milão (Itália) 11 out 2021

A seleção francesa, atual campeã mundial, venceu neste domingo a Espanha por 2 a 1, de virada, em jogo disputado no estádio San Siro, em Milão, e conquistou a segunda edição da Liga das Nações da Uefa.

Após derrotar a Bélgica nas semifinais, os 'Bleus' viram o adversário sair na frente do placar na decisão aos 19 do segundo tempo, graças a gol do atacante Mikel Oyarzabal.