O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, justificou nesta segunda-feira o tumulto antes da final da Liga dos Campeões, realizada dois dias atrás, pela presença em massa de pessoas, mesmo sem lugar garantido, do lado de fora do estádio onde o Real Madrid bateu o Liverpool por 1 a 0.

"Lamentamos a desorganização, pela qual de 30 mil a 40 mil torcedores britânicos sem ingressos ou com entradas falsas, chegaram ao Stade de France", afirmou o integrante do Executivo francês.