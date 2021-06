Considerado o mais difícil desta Eurocopa, o grupo F foi o último a ser decidido e terminou em grande estilo nesta quarta-feira, com sofrimento até o último instante e dois empates em 2 a 2: um entre França e Portugal, que se enfrentaram em Budapeste, em reedição da última final do torneio, e outro entre Alemanha e Hungria, em Munique.

Os dois resultados deixaram os 'Bleus', atuais campeões mundiais e vice continentais, na liderança da chave, com cinco pontos, um a mais que alemães e portugueses. Pelo primeiro critério de desempate, o confronto direto, a defensora do título terminou na terceira posição - perdeu para a 'Mannschaft' por 4 a 2 na rodada anterior. Já os húngaros estiveram perto da classificação, mas foram eliminados em último lugar, com dois pontos.