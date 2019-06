A bola vai rolar nesta sexta-feira no estádio Parc des Princes - a casa do Paris Saint-Germain - para a Copa do Mundo feminina de futebol, que nesta edição disputada na França terá uma nova realidade, em que a mulher já se sente protagonista não apenas nos gramados, mas também no comando de seleções, nas arquibancadas e nos camarotes.

Vivemos tempos em que a Fifa tem uma mulher como secretária-geral, Fatma Samoura. Tempos em que a França confia na técnica Corinne Diacre para ser campeã em casa. Tempos em que Andressa Alves, Lieke Martens, Asisat Oshoala e Shuang Wang causam impacto com uma campanha publicitária da Nike, e nos quais milhares de meninas sonham imitá-las.

O grande exemplo para as francesas é a seleção dos Estados Unidos de 1999. Carli Lloyd, Alex Morgan e Megan Rapinoe foram campeãs em casa, herdando o talento e a vontade de Mia Hamm, Julie Foudy e Joy Fawcett, que triunfaram em 1991, na primeira edição do evento.

"Sinto que a minha geração teve muita sorte de contar com todas elas. Graças a elas, o futebol feminino cresceu. Agora, nós temos que pegar o exemplo delas e colocá-lo em prática para que a modalidade continue crescendo. É o momento de proporcionar aos fãs um jogo de maior qualidade", declarou à Agência Efe a americana Lindsay Tarpley, bicampeã olímpica em 2004 e 2008.

As 23 jogadoras das 24 seleções participantes desta Copa do Mundo competirão na França com a convicção de que podem dar outro impulso à modalidade, mesmo sem a possibilidade de repetir o sucesso de público da final de 1999, em Pasadena, assistida 'in loco' por 90.185 espectadores. A capacidade do estádio Parc Olympique Lyonnais, palco da decisão deste ano, em 7 de julho, tem capacidade para 59.186 torcedores.

O primeiro Mundial feminino com VAR recupera o gramado natural, quatro anos depois que o Canadá sediou o torneio apenas com campos sintéticos. Na época, as equipes repartiram US$ 15 milhões em prêmios, US$ 2 milhões deles para as campeãs. Os números foram dobrados para o certame de 2019.

Além disso, a Fifa fornecerá duas verbas inéditas: US$ 11.520.000 que as federações destinaram à preparação das suas equipes e US$ 8.480.000 para os clubes, em compensação pela cessão das suas jogadoras.

Foram convocadas 552 atletas para as 24 seleções participantes de um campeonato que será realizado de 7 de junho a 7 de julho, com a disputa de 52 partidas até a proclamação das vencedoras.

O torneio será assistido em 135 países, e a Fifa estima uma audiência total de 1 bilhão de telespectadores e estádios cheios enquanto as mulheres lutam pela taça.

ESTADOS UNIDOS DEFENDE TÍTULO.

Nenhuma seleção ganhou tanto quanto a dos Estados Unidos, campeã em 1991, 1999 e 2015. O histórico também mantém a Alemanha entre as principais candidatas, embora a técnica Martina Voss tenha tido pouco tempo para implementar suas ideias, pois assumiu a equipe bicampeã mundial em janeiro deste ano.

A seleção anfitriã, por sua vez, aposta no entrosamento de Wendie Renard, Amandine Henry, Amel Majri, Sarah Bouhaddi, Delphine Cascarino, Griedge Mbock Bathy e Eugenie Le Sommer, atuais tetracampeãs europeias pelo Lyon.

Inglaterra, Canadá, Austrália e Holanda, atual campeã europeia, são outras das candidatas ao título, enquanto o Brasil corre por fora. Conta com Marta, seis vezes melhor do mundo, mas emplacou uma sequência de nove derrotas nos últimos meses.

Lucía Santiago.