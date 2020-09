Em uma corrida marcada pelo acidente de Charles Leclerc que paralisou a prova por mais de 20 minutos e uma punição a Lewis Hamilton, o francês Pierre Gasly, da Alpha Tauri, venceu neste domingo o Grande Prêmio da Itália, disputado no circuito de Monza.

Foi o primeiro triunfo de Gasly na categoria, cujo melhor resultado havia sido o terceiro lugar no GP do Brasil do ano passado. Além disso, foi a segunda vitória da escuderia, que não vencia desde 2008 - quando ainda se chamava Toro Rosso -, com o alemão Sebastian Vettel triunfando também em Monza.