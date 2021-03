O atacante uruguaio Franco Acosta, de 25 anos, foi encontrado sem vida nesta segunda-feira, após ter desaparecido no sábado passado ao tentar atravessar nadando um riacho no departamento de Canelones, no sul do Uruguai.

Segundo confirmaram à Agência Efe fontes da Marinha Nacional uruguaia, o corpo do jovem foi encontrado praticamente no mesmo lugar onde havia sido visto pela última vez.