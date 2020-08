O volante Fred, do Manchester United. EFE/Cath Ivill/NMC/Pool

O meia-atacante Taison, do Shakhtar Donetsk. EFE/Lars Baron/POOL

O volante Fred, do Manchester United, e o meia-atacante Taison, do Shakhtar Donetsk, entraram no elenco ideal da recém-encerrada edição da Liga Europa, que foi divulgado nesta quarta-feira.

Os dois são os únicos brasileiros entre os 23 jogadores apontados pelo grupo de observadores técnicos da Uefa.