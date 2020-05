O ministro da Saúde da Holanda, Hugo de Jonge, descartou nesta quinta-feira a possibilidade de que sejam autorizada a realização de jogos de futebol com a presença de público antes de que seja disponibilizada uma vacina contra o novo coronavírus.

"Ninguém sabe quanto tempo isso levará. Esperamos que logo, como certeza, mas o realista é pensar que dentro de um ano ou até mais", admitiu o integrante do governo, em carta enviada ao Parlamento do país.

No texto, o ministro se referiu não apenas aos jogos de futebol, mas também a outros eventos com habitual grande concentração de público, como os shows de música, que serão, segundo ele, o último passo no relaxamento de medidas de contenção do contágio da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Ontem, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, afirmou que o futebol poderá voltar em 1º de setembro, sempre com as partidas dos campeonatos profissionais acontecendo com portões fechados.

O Campeonato Holandês foi um dos primeiros de alto nível na Europa a ser encerrado sem a realização de todas as rodadas, justamente devido a proibição da prática de futebol até o fim de agosto. A competição terminou sem um campeão e rebaixados.