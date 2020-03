O atacante italiano Manolo Gabbiadini, da Sampdoria, testou positivo para Covid-19 e se tornou o segundo jogador que disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano a ser diagnosticado com a doença causada pelo novo coronavírus, após ter sido confirmado o caso do zagueiro Daniele Rugani, da Juventus.

"A Sampdoria informa que o jogador Manolo Gabbiadini testou positivo para Covid-19. Tem um pouco de febre, mas está bem. O clube está providenciando todas as medidas de isolamento previstas pela lei", informou um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira.

O contágio de Rugani foi confirmado na noite de quarta-feira. Todos o elenco da Juventus está em quarentena atualmente, e as atividades esportivas do clube foram suspensas por tempo indeterminado.

Por enquanto, o governo italiano suspendeu para 3 de abril todas as competições esportivas nacionais como medida de prevenção para limitar a disseminação do coronavírus, que já causou 827 mortes e mais de 12 mil contágios no país. EFE

am/vnm