O atacante Gabriel Verón, que pertence ao Palmeiras, foi escolhido neste domingo como o melhor jogador do Campeonato Mundial sub-17, que foi conquistado pela seleção brasileira com vitória sobre o México por 2 a 1, no estádio Bezerrão, no Distrito Federal.

O jovem atacante foi autor de três gols na competição e peça importante na decisão, em que sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol da equipe comandada por Guilherme Dalla Déa, que foi convertido pelo atacante Kaio Jorge, do Santos.

Antes, o mexicano Bryan González foi o responsável por abrir o marcador, e depois o atacante Lázaro, que havia saído do banco na etapa complementar, anotou o gol que garantiu a reviravolta no placar e selou a conquista do tetracampeonato mundo.

A Bola de Prata do Mundial sub-17 ficou com o meia francês Adil Aouchiche; e a Bola de Bronze com o meia mexicano Eugenio Pizzuto.

Kaio Jorge, com cinco gols, recebeu a Chuteira de Bronze, de terceiro colocado na tabela dos artilheiros, já que ficou atrás do francês Arnaud Kalimuendo-Muinga pelo maior número de minutos jogados, e do holandês Sontje Hansen, que balançou a rede seis vezes.

O goleiro Matheus Donelli, do Corinthians, recebeu a Luva de Ouro, de melhor goleiro da competição.