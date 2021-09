O Galatasaray confirmou nesta quarta-feira a rescisão do contrato, em mútuo acordo, com o veterano atacante colombiano Falcao García, de 35 anos, que estava no clube desde setembro de 2019.

A informação foi divulgada por meio das redes sociais da equipe turca, que não deu mais detalhes sobre a saída de 'El Tigre'.