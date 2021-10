O técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, admitiu nesta sexta-feira, dois dias antes do clássico com o Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino, incômodo em falar a jornalistas, em meio a especulação sobre o interesse do Barcelona em contratá-lo para o lugar do holandês Ronald Koeman.

"Estava em dúvida sobre conceder ou não entrevista coletiva, porque depois do que foi comentado, eu sabia que iria ter que responder uma pergunta que não quero responder, principalmente, por que estou muito focado no jogo de domingo, disse.