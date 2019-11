O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, não escondeu o abalo com a derrota de virada por 2 a 1 para o Flamengo neste sábado, com dois gols de Gabigol no fim, que custou ao time argentino o segundo título consecutivo da Taça Libertadores

"A sensação claramente é de dor. Tínhamos a partida (ganha) a poucos minutos (do fim)", disse Gallardo na entrevista coletiva pós-jogo no Estádio Monumental de Lima, no Peru, onde a decisão da Libertadores foi realizada pela primeira vez em jogo único.

O técnico e ex-jogador talentoso lamentou que, depois de o River segurar o placar a favor até os 43 minutos do segundo tempo, ficou "a sensação de que estando tão perto do fim e ficar sem nada é difícil, mas é preciso digerir".

"Hoje foi a nossa vez de perder. Dói, mas estou orgulhoso dos meus jogadores, de todas as pessoas que trabalham e colaboram comigo, dos torcedores do River que nos acompanharam e fizeram muito esforço para estar presente", disse.

Gallardo, que foi visto às lágrimas após o apito final, ressaltou que os 'Millonarios' tiveram pela frente "um grande rival" e que cumpriram o papel que "tinham que fazer".

"Soubemos anular o poderio do Flamengo, e depois nos custou um pouco no segundo tempo para tomarmos boas decisões", comentou.

O treinador afirmou ainda que, agora, tudo o que quer "é tentar assimilar essa dura derrota" e reiterou o "orgulho" pelo elenco do River, que segundo ele "tem que estar com o peito e a cabeça para cima".

"É preciso saber perder com nobreza, e disse isso aos meus jogadores", enfatizou.

O zagueiro Javier Pinola, que participou da coletiva ao lado de Gallardo, disse que não tem palavras para descrever a sensação de ver a vitória "escapar nos últimos minutos".

"Não tenho palavras, a dor que sinto é grande, como a de todos os outros, e o técnico já disse: é preciso levantar a cabeça, ter orgulho do que fizemos e seguir em frente", ressaltou. EFE

