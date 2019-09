Belo Horizonte, 26 set (EFE) -. Depois de perder de virada na Argentina por 2 a 1, o Atlético-MG conseguiu reverter a vantagem do jogo de ida nesta quinta-feira, bateu o Colón pelo mesmo placar no Mineirão no tempo regulamentar, mas acabou derrotado na disputa de pênaltis por 4 a 3 e está fora da decisão da Copa Sul-Americana.

O Atlético teve chances de conseguir a classificação nos 90 minutos. Di Santo incendiou o Mineirão aos 37 do primeiro tempo, depois de cruzamento de Cazares, e Chará fez o segundo do Galo no jogo na volta do intervalo, aos 4 da etapa final, em nova assistência do equatoriano, desta vez após rápido contra-ataque.