Depois de vencer o La Equidad por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Taça Sul-Americana em Belo Horizonte, o Atlético-MG repetiu a dose nesta terça-feira, bateu o adversário por 3 a 1, desta vez no Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, e garantiu vaga nas semifinais do torneio.

Com gols de Réver, Chará e Elias - Mier descontou para os donos da casa -, o time mineiro agora enfrenta o Colón, da Argentina, que passou pelo Zulia, da Venezuela, para avançar e se manter na briga pelo título do torneio continental.