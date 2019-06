A seleção peruana fez nesta quinta-feira o penúltimo treino antes do duelo com o Uruguai, pelas quartas de final da Copa América, em sessão que o técnico argentino Ricardo Gareca definiu a formação que utilizará, apesar de ainda ter dúvidas quanto a todos os titulares.

Sem o atacante Jefferson Farfán, que foi cortado por causa de lesão no joelho esquerdo, sofrida durante o duelo com o Brasil, no último sábado, o ex-comandante do Palmeiras apostará no 4-2-3-1, com o atacante Paolo Guerrero, do Internacional, como referência no setor ofensivo.