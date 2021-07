O técnico do Peru, Ricardo Gareca, se mostrou feliz com a segunda classificação seguida para as semifinais da Copa América, obtida com uma vitória sobre o Paraguai nos pênaltis nesta sexta-feira, em Goiânia, mas afirmou que não há muito tempo para festejos devido à proximidade do próximo jogo.

"Todos os jogos são diferentes, temos que esperar primeiro quem é nosso adversário. Não temos tempo para nada, mal nos classificamos e já já saberemos quem vamos enfrentar. Temos que começar a trabalhar, já mentalizamos sobre o que está por vir", declarou o treinador argentino no Estádio Olímpico de Goiânia, já de olho no duelo entre Brasil e Chile.