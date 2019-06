Adversário do Brasil amanhã, na Arena Corinthians, o técnico do Peru, Ricardo Gareca, afirmou nesta sexta-feira que o principal objetivo de sua seleção é a classificação para as quartas de final da Copa América, não importa em que posição.

"O principal objetivo nosso é classificar. A realidade é esta e não está nada garantido. Por isso, vamos tentar fazer o melhor possível em todos os aspectos para estarmos focados nesta partida", disse Gareca em entrevista coletiva.