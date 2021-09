O técnico da seleção do Peru, Ricardo Gareca, disse nesta quarta-feira que o capitão da equipe, o atacante Paolo Guerrero, está apto para atuar durante os 90 minutos do confronto com o Uruguai nesta quinta, no Estádio Nacional de Lima, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Em entrevista coletiva concedida via internet, Gareca informou que Guerrero, desfalque durante a Copa América deste ano, está à disposição, assim como todos os outros convocados.