O técnico do Napoli, Gennaro Gattuso, um dia antes da final da Copa da Itália, deu um recado nesta terça-feira para o meia mexicano Hirving Lozano, que está insatisfeito com as poucas oportunidades que recebeu desde a chegada do sucessor de Carlo Ancelotti.

"Quem estiver cansado, não se sentir pronto, quem não está sereno, pra mim pode ficar no vestiário em algum dia. Está tudo bem. Eles sabem que, quando pisamos no gramado, quero que todos estejam no melhor", disse o comandante, em entrevista à emissora italiana "Rai".