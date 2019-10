22 out 2019

EFE Roma 22 out 2019

O Genoa oficializou nesta terça-feira a demissão do técnico italiano Aurelio Andreazzoli, e deverá anunciar nas próximas horas a contratação do brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, que defendeu o clube como jogador entre 2008 e 2009.

O 'Grifoni' sofreu goleada para o Parma por 5 a 1, fora de casa, no fim de semana, e ocupa a penúltima colocação do Campeonato Italiano, com cinco pontos, um a mais que a arquirrival, Sampdoria, e um a menos que o Sassuolo, primeiro fora da zona de rebaixamento.