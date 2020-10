O Genoa, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano, divulgou nesta sexta-feira que foram registrados mais três resultados positivos para o novo coronavírus entre jogadores e funcionários, aumentando o número de casos para 19 desde o início da semana.

Na nova rodada de exames, foram confirmadas as infecções pelo patógeno que provoca a Covid-19 no meia croata Petar Brlek, no meia esloveno Miha Zajc e no auxiliar técnico Walter Bressan, segundo comunicado emitido pela equipe genovesa.