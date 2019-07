Mesmo jogando com um homem a menos durante quase todo o segundo tempo, o Grêmio saiu à frente em confronto de oitavas de final da Taça Libertadores ao vencer o Libertad por 2 a 0 no jogo de ida, disputado nesta quinta-feira em Porto Alegre.

"De onde menos se espera é que vêm as maiores surpresas". Essa antiga frase feita define bem a sensação do torcedor tricolor com tudo que aconteceu na Arena do Grêmio. Idolatrado pelos gremistas, o zagueiro Pedro Geromel quase pôs tudo a perder ao ser expulso pouco depois do intervalo.