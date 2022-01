O meia-atacante Philippe Coutinho pode fazer sua estreia pelo Aston Villa no próximo sábado, contra o Manchester United, pelo Campeonato Inglês.

A possibilidade foi anunciada ontem pelo técnico da equipe, Steven Gerrard, após os 'Villans' terem sido eliminados da Copa da Inglaterra pelo próprio United, com derrota por 1 a 0 no estádio Old Trafford.