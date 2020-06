Lars Stindl, do Borussia Moenchengladbach comemora um gol com seus companheiros de equipe durante a partida contra o Wolfsburg nesta terça-feira, em Moenchengladbach, na Alemanha. EFE/ALEX GRIMM/POOL DFL

Na partida que marcou a abertura da 32ª e antepenúltima rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach venceu o Wolfsburg por 3 a 0 nesta terça-feira no Borussia-Park, voltou à quarta colocação e pôs pressão sobre RB Leipzig e Bayer Leverkusen, com quem briga pelas duas últimas vagas da Alemanha na próxima Liga dos Campeões.

A equipe anfitriã teve um primeiro tempo de gala, em que marcou dois gols e perdeu chances para fazer outros. O grande nome foi o atacante Hoffman, que marcou os dois primeiros gols do duelo. Aos dez minutos, em contra-ataque, o camisa 23 recebeu de Embolo e finalizou para o fundo da rede. Aos 30, ele aproveitou passe de Ginter e aumentou.