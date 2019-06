O gol do argentino Lionel Messi, do Barcelona, marcado na vitória sobre o Liverpool por 3 a 0, pela ida das semifinais, foi escolhido nesta terça-feira como o mais bonito da recém-encerrada edição da Liga dos Campeões.

O lance aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo da partida disputada no estádio Camp Nou. O chute de perna esquerda foi dado de 17 metros de distância do gol e superou o goleiro Alisson, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o terceiro gol 'blaugrana'.