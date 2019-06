O goleiro Wuilker Faríñez, da seleção venezuelana, um dos destaques do empate com o Peru em 0 a 0, em partida disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, garantiu que o resultado dá motivação para o restante da Copa América.

"É muito importante. Não conseguimos vencer, mas nos dá moral para seguir trabalhando, para enfrentar o Brasil em grande forma", garantiu o jogador do Millonarios, que estaria na mira do Barcelona, segundo a imprensa espanhola.

A Venezuela enfrentará a seleção pentacampeã mundial, já líder isolada do grupo A, após bater a Bolívia por 3 a 0, nesta terça-feira, na Fonte Nova, em Salvador. O jogo está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília).