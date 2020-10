EFE Santiago do Chile 2 out 2020

O goleiro Omar Carabalí, jogador do modesto San Luis de Quillota, que disputa a segunda divisão do futebol do Chile, foi convocado nesta quinta-feira para defender a seleção do país nos jogos contra Uruguai e Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

A grande novidade na relação anunciada pelo técnico colombiano Reinaldo Rueda, na verdade, tem os direitos federativos vinculados ao Colo-Colo, mas foi emprestado em janeiro deste ano para ganhar experiência no acesso do Campeonato Chileno.