O goleiro Anthony Lopes, do Lyon, exaltou o atual diretor esportivo e ídolo do clube, Juninho Pernambucano, ao afirmar que o brasileiro, por todo o seu histórico de quando era jogador e pela sua vibração como dirigente, tem motivado muito o atual elenco a chegar ainda mais longe na Liga dos Campeões

"Eu o acompanhei como um torcedor. Quando nós o vemos, todos ficamos com brilho nos olhos. Vê-lo em tal estado, depois de nos classificarmos para as semifinais, quando ele nunca chegou tão longe (como jogador do Lyon), é algo que nos toca e nos motiva muito a fazer ainda mais", afirmou o português na entrevista coletiva de véspera ao duelo com o Bayern, que será realizada amanhã no estádio José Alvalade, em Lisboa.