O goleiro Ederson sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita durante treino nesta quinta-feira e precisará de cinco a sete dias para se recuperar, mas mesmo assim não será corta da seleção brasileira para a disputa da Copa América.

O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, informou em entrevista coletiva que o arqueiro do Manchester City não se exercitou hoje e não poderá ficar no banco na partida de abertura da Copa América, entre Brasil e Bolívia, nesta sexta, no Morumbi. De qualquer forma, Alisson já havia sido escolhido como titular pelo técnico Tite.