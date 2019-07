Apresentado nesta terça-feira como novo goleiro da Roma, o espanhol Pau López afirmou em entrevista coletiva que, apesar do moral que tinha no Betis, sua antiga equipe, a chegada ao futebol italiano lhe dá chances de crescer na carreira.

"A princípio, não pensava deixar ao Betis, mas depois chegou a oferta da Roma, e mudei de ideia. Não havia outra possibilidade, ou permanecia no Betis ou assinava com a Roma. Era o momento correto para dar um novo passo, para continuar crescendo. No fim, tudo deu certo", afirmou.